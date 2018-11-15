الاحتلال الإسرائيلى يُنكل بعائلة فتى يتهمه بتنفيذ عملية طعن ويعتقل والدته

رام الله (أ ش أ)

نكلت سلطات الاحتلال اﻹسرائيلى بعائلة فتى مقدسى تتهمه بتنفيذ عملية طعن، الليلة الماضية، داخل مركز تابع لشرطة الاحتلال، قرب حى "جبل المكبر" جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات ومخابرات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الخميس حى "أبو جمل" فى "جبل المكبر"، وبعد محاصرته والانتشار بين منازله، داهموا منزل الفتى عبد الرحمن على أبو جمل (المشتبه بتنفيذ عملية طعن داخل مقر مركز شرطة الاحتلال)، واعتقلت والدته، قبل الشروع بتفتيش المنزل وتصويره والتهديد بهدمه لاحقا.

وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن فلسطينيا طعن شرطيا إسرائيليا ليلة أمس فى القدس المحتلة، وأصابه بجروح، فيما أصيب شرطى آخر برصاص زميله الذى بادر بفتح النار نحو المنفذ. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أن حالة المنفذ مستقرة وليست خطيرة.

ولاتزال أجواء من التوتر تسود "جبل المكبر" وسط انتشار عسكرى مستمر فى المنطقة.