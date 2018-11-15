video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات ترحب بنتائج تحقيقات النيابة السعودية فى قضية خاشقجى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:57 م
الإمارات ترحب بنتائج تحقيقات النيابة السعودية فى قضية خاشقجى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
أ ش أ
إضافة تعليق

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات التى أعلنت عنها النيابة العامة السعودية فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجي، مؤكدة أن هذه النتائج تفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصا على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأى العام والمجتمع الدولى على الحقائق المتعلقة بالقضية.

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/- الخطوات التى قامت بها السعودية فى هذه الصدد والقرارات التى اتخذتها بهدف محاسبة المسئولين المعنيين، مشيرة إلى أن هذه النتائج تؤكد أن السعودية تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة والتى تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.

وجددت الإمارات، موقفها المتضامن مع السعودية فى كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، وعلى رفضها لأى استغلال سياسى للقضية أو محاولات للتدويل أو مساعى للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تنوه بجدية الإجراءات السعودية فى التعامل مع قضية خاشقجى

البحرين تجدد دعمها للسعودية وترفض تدويل قضية "خاشقجى"

صور.. وزير الخارجية السعودى: أرفض تسييس مقتل خاشقجي ولدينا جهاز قضائى فعال.. عادل الجبير: الإعلام القطرى يشن حملة منظمة ضد المملكة.. ويؤكد: تركيا لم تستجيب لمطالبنا.. وولى العهد ليس له أى علاقة بالقضية

مصر تثمن إجراءات السعودية فى قضية خاشقجى وتؤكد ثقتها بسلطات التحقيق

الشيخ خليفة بن زايد

الإمارات

السعودية

خاشقجى

أخبار عربية




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة