الإمارات ترحب بنتائج تحقيقات النيابة السعودية فى قضية خاشقجى

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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات التى أعلنت عنها النيابة العامة السعودية فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجي، مؤكدة أن هذه النتائج تفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصا على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأى العام والمجتمع الدولى على الحقائق المتعلقة بالقضية.

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/- الخطوات التى قامت بها السعودية فى هذه الصدد والقرارات التى اتخذتها بهدف محاسبة المسئولين المعنيين، مشيرة إلى أن هذه النتائج تؤكد أن السعودية تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة والتى تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.

وجددت الإمارات، موقفها المتضامن مع السعودية فى كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، وعلى رفضها لأى استغلال سياسى للقضية أو محاولات للتدويل أو مساعى للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.