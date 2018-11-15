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الإسكان: 2 ديسمبر بدء تسليم 600 وحدة بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:42 ص
الإسكان: 2 ديسمبر بدء تسليم 600 وحدة بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة مشروع دار مصر
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 2/12/2018، وحتى يوم الإثنين 14/1/2019، فى تسليم 600 وحدة (25 عمارة)، أرقام (12 – 11 – 10 – 6 – 7 – 9 – 8 – 21 – 22 – 13 – 16 – 96 – 14 – 15 – 18 – 17 – 85 – 19 – 20 – 25 – 26 – 5 – 3 – 82 – 4)، بموقع 2، بالمجاورة 34، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: قام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 2/12/2018 : 14/1/2019، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12 يوم الأحد 2/12/2018، ووحدات العمارة رقم 11 يوم الإثنين 3/12/2018، ووحدات العمارة رقم 10 يوم الثلاثاء 4/12/2018، ووحدات العمارة رقم 6 يوم الأربعاء 5/12/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 6/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 7 يوم الأحد 9/12/2018، ووحدات العمارة رقم 9 يوم الإثنين 10/12/2018، ووحدات العمارة رقم 8 يوم الثلاثاء 11/12/2018، ووحدات العمارة رقم 21 يوم الأربعاء 12/12/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 13/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 22 يوم الأحد 16/12/2018، ووحدات العمارة رقم 13 يوم الإثنين 17/12/2018، ووحدات العمارة رقم 16 يوم الثلاثاء 18/12/2018، ووحدات العمارة رقم 96 يوم الأربعاء 19/12/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 20/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

 وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 14 يوم الأحد 23/12/2018، ووحدات العمارة رقم 15 يوم الإثنين 24/12/2018، ووحدات العمارة رقم 18 يوم الثلاثاء 25/12/2018، ووحدات العمارة رقم 17 يوم الأربعاء 26/12/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 27/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 85 يوم الأحد 30/12/2018، ووحدات العمارة رقم 19 يوم الإثنين 31/12/2018، ووحدات العمارة رقم 20 يوم الثلاثاء 1/1/2019، ووحدات العمارة رقم 25 يوم الأربعاء 2/1/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/1/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 26 يوم الأحد 6/1/2019، ووحدات العمارة رقم 5 يوم الثلاثاء 8/1/2019، ووحدات العمارة رقم 3 يوم الأربعاء 9/1/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 10/1/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 82 يوم الأحد 13/1/2019، ووحدات العمارة رقم 4 يوم الإثنين 14/1/2019.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.


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