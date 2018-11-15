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"الإحصاء" يعلن: 10% معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2018

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:07 ص
"الإحصاء" يعلن: 10% معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2018 اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالى "الفترة من "يوليو - سبتمبر2018"، سجل 10%، بارتفاع طفيف عن الربع السابق له مباشرة "الربع الثانى"، والذى بلغ المعدل خلاله 9.9%.
 
 
جاء الارتفاع فى معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع السابق له بنسبة 0.1%، فيما تراجع المعدل مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى "الربع الثالث من عام 2017" بنسبة 1.9%.
 
 
وبحسب نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث لعام 2018، التى أعلنها جهاز الإحصاء اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018، شهد هذا الربع ارتفاعاً في قوة العمل وأعداد المشتغلين، حيث بلغ عدد قوة العمل والتى تشمل أعداد المشتغلين والمتعطلين 29.215 مليون فرد منهم ( 23.447 ذكور ، 5.768 إناث).
 
 
ارتفعت أعداد قوة العمل بمقدار 179 ألف فرد بنسبة 0.6% عن الربع الثانى من عام 2018 ، وذلك بسبب بداية تدفق الخريجين وموسمية العمل، فيما انخفضت بمقدار 257 ألف فرد بنسبة 0.9% عن الربع المماثل من العام السابق.
 
 
بينما سجل عدد المتعطلين 2.920  مليون متعطل منهم ( 1.602 ذكور ، 1.318 إناث) بنسبة 10.0% "معدل البطالة" من  إجمالى قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة  1.6% عن الربــع الثانى من عام 2018، وبانخفاض قدره  593  ألف متعطل بنسبة 16.9% عن الربع المماثل من العام السابق.

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