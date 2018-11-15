الأمن الروسى يعتقل جماعة تجمع الأموال لتمويل داعش

موسكو (أ ش أ)

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، أعضاء جماعة منظمة فى مقاطعة تومسك قامت بجمع الأموال لصالح تنظيم "داعش" الإرهابى المحظور فى روسيا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى- وفقا لقناة "روسيا اليوم"، الخميس، أنه شارك فى نشاط هذه الجماعة مواطنين روس، وأن أعضاء الجماعة استغلوا الصفحات المغلقة فى تطبيق "تلغرام" لنشر تفاصيل البطاقات المصرفية وخدمات الدفع لنقل الأموال للمسلحين الذين يقاتلون فى صفوف تنظيم "داعش" فى الأراضى السورية.

وأوضح الجهاز، أنه أجرى عمليات البحث فى أماكن إقامة أعضاء الجماعة، تمت فيها مصادرة البطاقات المصرفية ووسائل الإعلام الإلكترونية التى تحوى التعليمات لتمويل المنظمات الإرهابية، ووسائل الاتصال المستخدمة لإجراء العمليات المالية والكتب الدينية المتطرفة ورموز تنظيم الدولة الإسلامية، ووجهت للمعتقلين تهما رسمية بتمويل الإرهاب.