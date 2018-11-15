الأزهر الشريف يدشن قافلة دعوية ويوزع 4 أطنان لحوم للفقراء بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

استقبلت محافظة الوادى الجديد قافلة التوعية الدينية التي اطلقها الازهر الشريف ( مجمع البحوث الإسلامية ) والتي تقدم اعمالها بالمحافظة من اليوم الخميس وحتى الخميس 22/11/2018 وذلك من خلال المساجد ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد وبيوت الطلاب وتضم القافلة نخبه من علماء الازهر الشريف.

وأعلنت المحافظة في بيان لها أن القافلة تهدف الى نشر الفكر الوسطى والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم وتعميق معنى حب الوطن كما سوف تتناول القافلة ضمن اعمالها بعض المحاور منها قيمة وشرف الانتماء للوطن – وطني قلبي افديه بدمى – هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى التعامل مع غير المسلمين – الارشادات النبوية لرفعة القيم الإنسانية.

وعلى هامش القافلة دعم الازهر الشريف المحافظة بـ4 أطنان من اللحوم ليتم توزيعها على الحالات المستحقة والاولى بالرعاية بالمحافظة.