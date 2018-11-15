إيرادات هيرمس تتجاوز مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018 بنمو سنوى 24%

كتب هانى الحوتى

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2018، حيث بلغ إجمالى إيرادات المجموعة 1.03 مليار جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 24% رغم التباطؤ المتزامن مع موسم الصيف وعطلة عيد الأضحى.

وفى حال استبعاد الأرباح غير المتكررة، لكانت الإيرادات قد ارتفعت بمعدل 64% خلال الربع الثالث من 2018. وبلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 279 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وهو نمو سنوى بمعدل 18%.

تعكس نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث من عام 2018 مردود ارتفاع دخل الشركة من الأتعاب والعمولات بمعدل سنوى 79% ليبلغ 847 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018، بفضل الأداء المتميز لأغلب القطاعات التشغيلية.

واستمر قطاع التمويل غير المصرفى فى تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثالث من العام الجارى، حيث بلغت إيرادات القطاع 286 مليون جنيه بزيادة سنوية 81%، علما بأن شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر كانت المساهم الأكبر في تحقيق ذلك النمو. وعلى هذه الخلفية، مثلت إيرادات القطاع 28% من إجمالى إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقابل 19% خلال نفس الفترة من 2017.

كما بلغت إيرادات قطاعى الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة فى الأوراق المالية 440 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018 وهي زيادة سنوية بنسبة 128%، مدعومة بنمو إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بنسبة سنوية 864%، على خلفية قيام القطاع بتنفيذ عدد قياسى من الصفقات بلغ تسع صفقات استثمارية متنوعة خلال الربع الثالث منفردا.

وفى هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة تتطلع إلى مواصلة هذا الأداء القوى خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018، مشيدا بالنتائج المتميزة التى حققتها وانعكاس مردودها الإيجابى فى نمو الإيرادات وصافى الربح خلال الربع الثالث من 2018.

وأشاد عوض بنجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى تنفيذ عدد قياسى من الصفقات الاستثمارية فى السوق المحلى والعديد من الأسواق الإقليمية خلال الربع الثالث من 2018، رغم التحديات التى شهدتها الأسواق خلال نفس الفترة، مما أدى لاستمرار تربع المجموعة المالية هيرميس على قمة مستشارى صفقات سوق المال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الحصة السوقية من الأتعاب والعمولات للربع السابع على التوالى.

ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات قطاعى إدارة الأصول والاستثمار المباشر 121 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018 دون تغير ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، على خلفية نمو إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوى بلغ 11% ولكن ساهم تراجع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر فى الحد من الأثر الإيجابى للنمو، علما بأن إيرادات قطاع الاستثمار المباشر شهدت أداء متميزا خلال نفس الفترة من 2017 بفضل زيادة أتعاب الإدارة الخاصة بشركة ڤورتكس.

وبلغت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال 184 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2018، وفى حالة استبعاد الأرباح الاستثنائية خلال فترة المقارنة من عام 2017، تظل أنشطة "Merchant Banking" وأدوات الخزانة داعمة لنمو إيرادات عمليات سوق المال وأدوات الخزانة.

وحافظت الشركة على نسبة مصروفات العاملين من إجمالى الإيرادات عند مستوى 42% مما يتوافق مع هدف الإدارة بالإبقاء على مصروفات العاملين تحت نسبة 50% من إجمالى الإيرادات التشغيلية.

وأضاف عوض، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، أن الشركة تواصل جنى ثمار استراتيجية تنويع الأنشطة، حيث رصدت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي نمواً ملحوظاً واستمرار ارتفاع مساهمته فى إجمالى إيرادات المجموعة، مؤكدًا أنه على الرغم من أن السوق لم يعى بعد بالقيمة الحقيقية ومقومات نمو القطاع، إلا أن الشركة ماضية فى تنفيذ تلك الاستراتيجية عبر استهداف التوسع بأنشطة جديدة فى قطاع التمويل غير المصرفى. وقال عوض أنه يتوقع أن يقدم نشاط التخصيم الذى تم إطلاقه مؤخراً نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة.

وبلغ صافى الربح التشغيلى للمجموعة المالية هيرميس 348 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018، بينما بلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 279 مليون جنيه، بنمو سنوى 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وعلى صعيد قطاع بنك الاستثمار بلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 222 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018 وهو نمو سنوى بمعدل 6% على الرغم من المقارنة بالنتائج المتميزة خلال العام الماضى التى شهدت عددًا من الأرباح الاستثنائية، وذلك بفضل النمو القوى بعمليات القطاع وازدياد إيرادات الأتعاب والعمولات.

بينما بلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لقطاع التمويل غير المصرفى 57 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى بزيادة سنوية بلغت أكثر من الضعف (%106)، وذلك على خلفية الأداء القوى بإيرادات القطاع.

كما تواصل المجموعة المالية هيرميس بيع حصتها المتبقية فى بنك الاعتماد اللبنانى، حيث تم بيع 0.5% من أسهم البنك خلال الربع الثالث من 2018، ليتبقى للشركة حصة 8.8% بنهاية نفس الفترة.

واختتم عوض، أن الشركة تتطلع إلى المضى قدما فى التوسع بباقة منتجات وخدمات قطاع التمويل غير المصرفى خلال العام المقبل، وذلك في ضوء ما شهدناه من الأسس القوية التى يحظى بها القطاع ومردوده الإيجابى فى تعزيز ربحية الشركة بصورة مستدامة إلى جانب قدرة السوق المصرى على استيعاب المزيد من الأنشطة.

وأشار عوض إلى تركيز الإدارة على التوسع جغرافيا، حيث تتوقع الشركة أن ترسخ مكانتها بالسوق النيجيرى وأن تستغل تواجدها بأكبر اقتصادات أفريقيا كنافذة لاقتناص فرص الاستثمار بأسواق غرب أفريقيا. وأكد عوض أن الإدارة تعكف أيضا على دراسة فرص الاستثمار بالأسواق التى تحظى بمقومات نمو واعدة، تركيزا على أسواق جنوب شرق آسيا.