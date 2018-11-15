video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: حلاوة المولد جزء من السنة النبوية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:11 م
أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: حلاوة المولد جزء من السنة النبوية حلوى المولد النبوى الشريف
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حلاوة المولد جزءًا من السنة النبوية، واقتداء بالرسول الكريم في جبر الخواطر"، ودار الإفتاء أصدرت فتوى من قبل بشان هذا الأمر.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام" مع الإعلامى عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن دار الإفتاء المصرية أنتجت فيلمًا كرتونيًا بشأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بهدف مخاطبة الناس بما يحبون فى إطار الجهود المبذولة لتجديد الخطاب الديني، وأيضا لحماية الشباب من الأفكار التى يهدف المتطرفون إلى زرعها فى عقولهم لتحريم كل شئ حولهم.

وأشار إلى أن المتطرفين يريدون حرمان المسلمين من أي فرحة، كما أنهم يحرمون كل المناسبات، رغم أن الإسلام دين فرحة وبهجة، مبينا أن "الإفتاء" ستنتج فيديوهات كثيرة بشأن الفتاوى المتطرفة وستتحدث عن أفكار المتشددين والمعاملات في البنوك والبورصة، وكافة الأمور التى يحرمها المتشددون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على جهود "الأوقاف" للتعريف برسول الإنسانية فى ذكرى مولده

خالد عمران

الفتاوى المتطرفة

حلاوة المولد

السنة النبوية

اخبار التليفزيون




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة