أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: حلاوة المولد جزء من السنة النبوية

كتب إبراهيم حسان

قال خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حلاوة المولد جزءًا من السنة النبوية، واقتداء بالرسول الكريم في جبر الخواطر"، ودار الإفتاء أصدرت فتوى من قبل بشان هذا الأمر.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام" مع الإعلامى عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن دار الإفتاء المصرية أنتجت فيلمًا كرتونيًا بشأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بهدف مخاطبة الناس بما يحبون فى إطار الجهود المبذولة لتجديد الخطاب الديني، وأيضا لحماية الشباب من الأفكار التى يهدف المتطرفون إلى زرعها فى عقولهم لتحريم كل شئ حولهم.

وأشار إلى أن المتطرفين يريدون حرمان المسلمين من أي فرحة، كما أنهم يحرمون كل المناسبات، رغم أن الإسلام دين فرحة وبهجة، مبينا أن "الإفتاء" ستنتج فيديوهات كثيرة بشأن الفتاوى المتطرفة وستتحدث عن أفكار المتشددين والمعاملات في البنوك والبورصة، وكافة الأمور التى يحرمها المتشددون.