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يحيى كدوانى: إطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة واجب

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:25 م
يحيى كدوانى: إطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة واجب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
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قال اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، إنه لابد من اتخاذ القرار الفورى والسريع من خلال وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية فى الدولة بإطلاق اسم الشهيد العقيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة بشكل عاجل .

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ما قدمه ساطع النعمانى فداء للبلد ، قليل عليه أن نطلق اسمه فقط على ميدان واحد بل نحتاج اطلاقه على شوارع وميادين الجيزة كلها ، مؤكدا أن اطلاق اسمه على ميدان النهضة هو واجب على الشعب المصرى كله .

وتابع:" البطل ادى رسالته وضحى بروحه من اجل امن وأمان مصر، وله حق على الشعب والدولة ان يخلد اسمه وذكراه فى اسمه على الميدان ذو الطابع التاريخى ، فإطلاق اسمه هو أقل بكثير مما يعوضنا عن روح البطل الشهيد .

وتوفى العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن.

 


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