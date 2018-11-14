يحيى كدوانى: إطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة واجب

كتب محمود العمرى

قال اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، إنه لابد من اتخاذ القرار الفورى والسريع من خلال وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية فى الدولة بإطلاق اسم الشهيد العقيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة بشكل عاجل .

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ما قدمه ساطع النعمانى فداء للبلد ، قليل عليه أن نطلق اسمه فقط على ميدان واحد بل نحتاج اطلاقه على شوارع وميادين الجيزة كلها ، مؤكدا أن اطلاق اسمه على ميدان النهضة هو واجب على الشعب المصرى كله .

وتابع:" البطل ادى رسالته وضحى بروحه من اجل امن وأمان مصر، وله حق على الشعب والدولة ان يخلد اسمه وذكراه فى اسمه على الميدان ذو الطابع التاريخى ، فإطلاق اسمه هو أقل بكثير مما يعوضنا عن روح البطل الشهيد .

وتوفى العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن.