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وزير النقل ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لكوبرى الشرقاوية غدا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:10 م
وزير النقل ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لكوبرى الشرقاوية غدا الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب – محمد حجازى
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أعلن الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة غرب شبرا الخيمة والمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء كوبرى الشرقاوية العلوى بتكلفة 170 مليون جنيه، ويخدم الكوبرى أكثر من 3 ملايين مواطن من أبناء شبرا الخيمة والمدن المجاورة، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور علاء عبد الحليم، مرزوق محافظ القليوبية، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، غداً الخميس لوضع حجر الأساس، وبدء العمل فى تنفيذ الكوبرى.

 

ودعا "حسب الله" جميع اهالى وأبناء شبرا الخيمة للحضور والمشاركة فى وضع حجر الأساس.

 

يذكر أن الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة قد تعهد فى برنامجه الانتخابى بإنشاء كوبرى علوى على الطريق الزراعى عند مزلقان الشرقاوية لحل الأزمة، حيث سيتم ربط منطقة شرق السكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعى مباشرةً والاستغناء عن المزلقان التى يتسبب فى تعطيل الحركة المرورية للقادمين من ميدان المؤسسة ومتجهين لمدينة بنها وباقى المحافظات .

 


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