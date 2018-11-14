وزير القوى العاملة: مشروع قانون العمل يشجع الشباب للانخراط بالقطاع الخاص

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الحكومة المصرية تولي بشكل عام ، ووزارة القوى العاملة بشكل خاص اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا علي الإنتاج والإنتاجية ، مشيرا إلي أننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان المصري سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.

وقال الوزير : إن المشروع يشجع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم الأربعاء، في افتتاح مؤتمر الاتحاد العربى لنقابات النفط والمناجم والكيماويات واجتماعات الأمانة العامة، بمشاركة 14 دولة ، برئاسة الكيميائى عماد حمدى الأمين العام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ، ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، وبعض رؤساء الاتحادات العمالية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي، ورؤساء النقابات المصرية،واتحاد نقابات عمال البانيا.

وقال "سعفان": إن العمال العرب يشكلون 90% من الشعوب العربية ، لذا فإننا عندما نخاطب المنظمات النقابية العمالية فإننا نخاطب شعوب العالم العربي كلها، وندعوهم إلى التكاتف وتحقيق الوحدة العربية التى نحن بحاجة شديدة إليها لاستعادة الكيان العربي بكل قوته.

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن يهمني أن أكد أمام هذا الجمع العمالي النقابي العربي أن الدولة المصرية تقوم بعملية اصلاح اقتصادي أشادت بأدائه التقارير والتقييمات الدولية من تنفيذ إصلاحات مهمة منها سياسة صرف مرنة، وتعزز من قدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي، مما يسهم بشكل كبير فى خفض فاتورة واردات مصر من المواد البترولية، فضلًا عن انتعاش السياحة التى تتعدد مصادرها، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها تعزز احتياطى العملات الأجنبية، وتجنب السوق أى هزات، وتؤمن الواردات من السلع الضرورية.

وقال أضاف إلي ما تقدم حزمة إصلاحات تشريعية صدرت أخيرا منها قوانين الترخيص الصناعية والاستثمار الجديد والغاز الطبيعي، والإفلاس، وهو ما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال، واستمرار دفع النشاط الاقتصادي.

وأشار إلي أن جمعنا اليوم بالقاهرة تأكيداً على اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية العربية وإيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال ، حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان، ولا شك أن شعوره بالأمن والاستقرار في العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا .

وقال نلتقي اليوم في أعمال مؤتمركم في ظرف عربي وإقليمي ودولي مثقل بالتهديدات والمخاطر، مفعم بالمستجدات والمتغيرات، ظرف يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك مضموناً واقعياً، حيث بلغ الوطن العربي مرحلة دقيقة من تاريخه، مرحلة تتطلب المضي دون تردد في بناء عمل عربي مشترك يعتمد على أسس صلبه وقوية تمكنه من مواجهة الرهانات الدولية، آملين من الله أن يساعدنا في أن نقي شعوبنا شر المخاطر التي تتربص بها كأمة وكوطن يمتلك حضارة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.

وأكد وزير القوي العاملة أن مصر استطاعت تواجه بكل قوة وحزم الإرهاب الذي أراد أن ينال من أمن واستقرار الأمة العربية وعلى الرغم من أن هذا الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن تدعمه عناصر خارجية، إلا أن مصر استطاعت بقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة من خلال العملية الشاملة 2018 أن تحجم هذا الإرهاب وتدمر البنية التحتية للعناصر الإرهابية وتستعيد الأمن والاستقرار لتعود الحياة الطبيعية في مدن شمال ووسط سيناء لتنفيذ مخططات التنمية بشبة جزيرة سيناء، وبذلك تقي كافة الدول في المنطقة شر هذه الجماعات.

وفي نفس السياق ، قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن الاتحاد الدولي للعمال العرب كان الدرع والسلاح ضد العدو المحتل والغاشم علي مصر، عندما تحدي واوقف كل الأعمال في الميناء البحري وجميع أنواع الهجوم علي وطننا العربي ومصر.

وأضاف "المراغي" أن النفط سنة 73 كان سلاح قوي واجهت به مصر الدول، مؤكدا أن الاتحادات العمالية العربية الدرع الحصين لوطننا العربي، مشيرا إلي أن الوحدة بين الشعوب العربية متواجدة.

وكان "جبالي " قد رحب بجميع الوفود العربية المشاركة في بلدهم الثاني مصر، مشددا علي أن التوصيات التي تخرج عن المؤتمر لابد أن تخدم عمالنا في جميع أرجاء الوطن العربي، مؤكدأن الاتحاد العربي يعتبر الدرع الحصين لمصر والوطن العربي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك سوق عربية مشتركة.



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (1)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (2)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (3)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (4)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (5)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (6)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (7)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (8)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (9)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (10)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (11)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (12)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (13)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (14)



مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات (15)