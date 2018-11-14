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وزير الرى يستعرض دراسة مساحات التنمية على المياه الجوفية بالظهير الصحراوى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:56 م
وزير الرى يستعرض دراسة مساحات التنمية على المياه الجوفية بالظهير الصحراوى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، عددا من الاجتماعات مع قيادات الوزارة، حيث استعرض مع  رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، مراجعة ودراسة الآبار الجوفية التى تم تنفيذها لصالح شركة الريف المصرى، وكذلك دراسة المساحات المقترحة للتنمية التى تعتمد على المياه الجوفية فى منطقة الظهير الصحراوى بالوجه القبلى.

وبحث عبد العاطى فى اجتماع آخر مع المهندس خالد مدين  رئيس مصلحة الرى، والمهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس سيد عبد ربه - استشارى الوزارة للتخطيط العمرانى، الاستفادة والاستغلال الأمثل لمنافع الرى وحمايتها من التعديات بما يعود بعائد اقتصادى للدولة، كما تطرق الاجتماع إلى استعراض خطة الوزارة فى تطوير وتجميل واجهات المدن التى تطل على نهر النيل.

واستعرض عبد العاطى، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وكذلك الاعمال التى يقوم بها القطاع فى مجال حماية وتطوير مجرى نهر النيل.

 

 

 

 


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