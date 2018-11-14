وزيرة البيئة توجه الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بقضايا البيئة

كتبت آية دعبس

بدأ، منذ قليل، اجتماع رفيع المستوى بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجى كريستيانا بالمر وسيم كيسلر وزير البيئة الاستونى ورئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

ورحبت وزيرة البيئة الدكتورة "ياسمين فؤاد" فى مستهل كلمتها الافتتاحية لاجتماعات الشق رفيع المستوى اليوم، بوزراء التخطيط والمالية المصريين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمشاركتهم فى فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى، مشيرة إلى اهتمام مصر بدمج التنوع البيولوجى فى قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين وغيرهم.

ولفتت إلي أن الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل بقاء الإنسان والكوكب، وأردفت: ليس لدينا خيار آخر لأننا لا نمتلك غير كوكب واحد، ووجهت الشكر للأفارقة الذين يواصلون دعم مصر فى ريادة القارة وقيادة إدارة تنوعها البيولوجى، لافتة إلى عظيم تقدير مصر للقارة والعمل على حماية مقدراتها كواحدة ضمن دولها.

واختتمت كلمتها بالشكر الجزيل للرئيس السيسى لقيادته الرشيدة وغير المسبوقة من رئيس عربى أو إفريقى يحرص دائما علي دمج البيئة ضمن أجندة مصر الوطنية للتنمية.