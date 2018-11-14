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نائب يطالب باستغلال نبات ورد النيل فى إنتاج الوقود الحيوى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:03 م
نائب يطالب باستغلال نبات ورد النيل فى إنتاج الوقود الحيوى ورد النيل
نور على
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تقدم خالد مشهور نائب محافظة الشرقية بطلب إحاطة إلي الدكتور محمد عبد العاطي وزيرالموارد المائية حول ضرورة استغلال ورد النيل والاستفادة منه في إنتاج الوقود الحيوي بدلا من التخلص منه وتوفيرا لمصدر جديد من مصادر الطاقة.

وأوضح أن ورد النيل يعتبر مورد جديد للطاقة الحيوية، حيث يحتوي علي نوع من البيكتريا المنتجة للغاز الهيدروجين باعتباره يدخل في عدد كبير من الصناعات الكيميائية والنفطية، مثل صناعة الأمونيا، وعمليات تصنيع الوقود الأحفوري، وعمليات الهدرجة، كما يُستَخدم باعتباره غازًا واقيًا في أثناء عملية اللحام، ولعل الاستخدام الأكثر أهميةً هو استخدامه بديلًا للطاقة.

وأشار النائب إلي أن أفضل وسيلة للتخلص من ورد النيل بسبب امتصاصه لكمية كبيرة من مياه النيل وحجب أشعة الشمس عن الكائنات الحية هي تحليله لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي مما يساهم في تشغيل البوتاجاز والاعتماد عليه في توفير الطاقة للمشروعات الصغيرة، وإنتاج الكهرباء، مؤكدا علي نجاح هذا المشروع في توفير مليارات الدولارات للاقتصاد المصري بسبب استيراد الغاز والوقود.  

 
 
 
 

 

 


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