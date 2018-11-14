موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الحكومة تقرر الثلاثاء المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الحكومة الثلاثاء المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

رئيس جامعة الأزهر السابق: الرسول أول من احتفل بمولده.. والاحتفال أمر مشروع

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، مؤكدًا على أن أول الناس احتفالا بمولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو الرسول الكريم نفسه، صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه فى باب الصيام عن رواية سيدنا أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ( ذلك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه ) فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين لأنه ولد فيه ونبئ فيه ويدل فعله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغى أن يُهتم بمثل هذا اليوم بفعل عبادة شكرا لله من صيام أو ما يستطيعه الفرد من أى عبادة وفعل لا يمنعه الشارع).

إحالة أوراق المتهم باغتصاب طفل "البامبرز" للمفتى.. والحكم 16 يناير

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بإحالة أوراق المتهم "محمود م" فى قضية الطفل حمزة المعروفة إعلاميا بطفل "البامبرز" " لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى، وحددت جلسة 16 يناير للنطق بالحكم.

وزير الزراعة يكشف أمام النواب: نستورد تقاوى خضار بمليار دولار تقريبا

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الشركات العاملة فى مجال استيراد التقاوى لها دور كبير فى توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة فى زراعة الخضار، مشيرا إلى أن نسبة 98 % من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها فى مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية فى تسجيل التقاوى والأصناف، وذلك على عكس مايحدث فى معهد بحوث البساتين، حيث أن أقل من 2% من بذور الخضار تنتج محليا، ويتم استيراد الباقى، وهذه مشكلة، لأنه فى ظل غياب منتج وطنى من محاصيل الخضار، تقوم الشركات باستيراد التقاوى، ويكون فى تفاوت كبير فى الأسعار وهامش ربح.

غدا.. طقس غير مستقر وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

شاهد فى دقيقة.. 4 قضايا إرهاب تنتظر حكم العدالة أبرزها أحداث الإرشاد

وصلت مجموعة من قضايا الإرهاب إلى محطتها النهائية بعد حجزها للحكم، ولعل أبرزها النطق بالحكم على قيادات الإخوان بأحداث مكتب الإرشاد والمحدد لها جلسة 5 ديسمبر المقبل.

أنيسة حسونة فى رسالة مؤثرة "للكبار فقط": السرطان عاد إلى جسدى من جديد

أعلنت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، أنها ستخضع لجراحة جديدة بسبب ظهور أورام سرطانية مرة أخرى بعد رحلة العلاج الأولى، مؤكدة قدرتها على مواجهة هذه المرض ومطالبة الجميع بالدعاء لها.

"متحدث الخارجية" ينشر صورة لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقى بمشاركة مصر

يشارك سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، فى الدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذى والدورة الاستثنائية الحادية عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجارى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

رئيس الوزراء يتجه لشرم الشيخ للمشاركة بفعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء متوجها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى، والذى بدأت فاعلياته أمس الثلاثاء، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجارى بمشاركة 196 دولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

غدا.. انطلاق أولى رحلات عمرة المولد النبوى بعد توقف 3 سنوات

تنطلق غدا الخميس أولى وفود المعتمرين للعام الهجرى 1440، وسط إقبال متواضع للموسم الذى بدأ مبكرا هذا العام للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

تأخر إقلاع رحلتين دوليتين لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع رحلتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، كما ألغت الشركة المصرية العالمية للطيران رحلتها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.