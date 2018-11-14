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مصر ترحب برفع العقوبات عن إريتريا وتعتبرها خطوة هامة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:54 م
مصر ترحب برفع العقوبات عن إريتريا وتعتبرها خطوة هامة سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، بتبني مجلس الأمن مشروع القرار برفع العقوبات عن إريتريا.

وأكدت مصر على أن قرار رفع العقوبات يُعد خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والقارة الأفريقية بأكملها، ويأتي إنعكاسا للتطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وأشارت مصر إلى دعمها لكافة الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتطلعها لأن يُسهم قرار رفع العقوبات في تعزيز مسيرة تحقيق التكامل والتنمية بين دول المنطقة، بما يرقى لمستوى تطلعات شعوبها.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


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