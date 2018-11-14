وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها بحق المصلين واحتجزت بطاقات الشبان عند بوابات المسجد الرئيسية "الخارجية"، في حين نفذ المستوطنون جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد قبل مغادرته من باب السلسة.



يذكر أن الاقتحامات تتم بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية من "باب المغاربة"، الخاضع لسيطرة الشرطة الإسرائيلية منذ احتلال القدس عام 1967.

