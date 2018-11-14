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مركز الأنشطة الفرنكوفونية يشارك فى مهرجان "البحر المتوسط بالصور" بمرسيليا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:09 م
مركز الأنشطة الفرنكوفونية يشارك فى مهرجان "البحر المتوسط بالصور" بمرسيليا مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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نظم مركز الأنشطة الفرنكوفونية التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية للعام الثانى على التوالى، ورش تعليمية متخصصة لطلاب المدارس الفرنكوفونية بمدينتى القاهرة والإسكندرية، تتناول النقد السينمائى وكيفية كتابة النصوص النقدية للأفلام بجانب التعرف على عناصر الفيلم الوثائقى وأهميته، والتى تأتى بالتعاون مع الجائزة الدولية المتوسطية للفيلم الوثائقى والتحقيق المصوَّر(PriMed)، والمركز المتوسطى للاتصال المرئى (CMCA).

وشارك فى ورش العمل 300 طالب وطالبة من مدارس سانت آنا، وساكريه كور غمرة، وكولاج باترياركال، ونوتردام ديز أبوتر بالقاهرة، بالإضافة إلى مدارس جيرار، سان جوزيف، والمدرسة الفرنسية (ميسيون لاييك)، والمير دى ديو بالإسكندرية. وتم عرض ثلاثة أفلام وثائقية ذات بُعد تثقيفى وتربوى، كان الهدف من عرضها تعليم الطلاب أسس النقد السينمائى والتصويت على أفضل فيلم. 

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الناقدة السينمائية هالة الماوى، والأستاذة فاليرى جيربو، مديرة العلاقات الدولية للمركز المتوسطى للاتصال المرئى، والدكتورة مروة الصحن، مدير مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، عن 12 فائز وفائزة من القاهرة والإسكندرية، حيث ذهبت الجوائز كالآتي: الجائزة الأولى حضور طالبتان لفعاليات مهرجان "البحر المتوسط بالصور" من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر بمدينة مرسيليا بفرنسا 2018. أما الجائزة الثانية حضور 4 طالبات لفعاليات مهرجان "القاهرة السينمائى الدولي" فى دورته الأربعين فى الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر 2018. بينما الجائزة الثالثة هى حضور ومشاركة 6 طلاب فى تنظيم مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" فى الفترة من 15 إلى 21 مارس 2019.

وجاءت هذه الجوائز بدعم كل من القنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية، ومدرسة سانت آنا بالقاهرة والمدرسة الفرنسية "ميسيون لاييك" بالإسكندرية، بالإضافة إلى الأستاذ محمد حفظى رئيس مهرجان "القاهرة السينمائى الدولي" والأستاذة عزة الحسينى مدير مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية".


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