مرزوق الغانم: العلاقات المصرية الكويتية مضرب المثل ولن نسمح لأحد بخدشها

كتب أيمن رمضان

قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، إن العلاقات المصرية الكويتية تعد مضرب مثل على كافة الأصعدة ، وتابع:"نحن نفخر بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ونحن نسميه نص مصرى ونص كويتى كونه قضى قرابة 20 عاما فى الكويت وترك بصمة وتتلمذ على يده العديد من القانونيين".

وخلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "on e"، دعا "الغانم" الشعب المصرى بأن لا يعطى فرصة لأحد أن يخدش العلاقة المميزة بين الكويت ومصر ، وتابع: "البرلمان الكويتى به سقف عالى من الحريات وأى تصريحات تصدر عن أى من أعضائه فهى تعبر عن الشخص نفسه فقط".

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتى، على أن العلاقات المصرية الكويتية قوية ومتينة وتاريخية مبنية على الاخوة والاحترام المتبادل والتضحية كما حدث فى حرب 1973 ولن نسمح لأحد بأن يخدشها.