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محافظ كفر الشيخ يدشن لانشين لمطاردة مافيا الزريعة بتكلفة 4 ملايين جنيه

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:35 ص
محافظ كفر الشيخ يدشن لانشين لمطاردة مافيا الزريعة بتكلفة 4 ملايين جنيه
كفر الشيخ – محمد سليمان
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دشن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، خلال الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، لانشين عقب رفع العلم المصري عليهما وسلمهما لشرطة المسطحات المائية بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك لمطاردة ومكافحة جميع حالات التعدى على مدار 24 ساعة وسيتم اشتراكهم فى الاحتفال بالعيد القومى.

وقال محافظ كفر الشيخ، ستشهد بحيرة البرلس حملات لإزالة التعديات ومنع صيد الذريعة من البحيرة حفاظاً على الثروة السمكية بالإضافة لتوفير الأسماك لصغار الصيادين، وسوف يتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تسول له نفسه، ويعمل على صيد الذريعة ويهدر الثروة السمكية بالبحيرة.

محافظ كفر الشيخ يدشن لانشين (1)
 

 

محافظ كفر الشيخ يدشن لانشين (2)
 

 

محافظ كفر الشيخ يدشن لانشين (3)
 

 

محافظ كفر الشيخ يدشن لانشين (4)
 

 

محافظ كفر الشيخ يدشن لانشين (5)
 

 

 
 

 


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