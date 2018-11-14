محافظ جنوب سيناء يكرم منال العبسى لمساهمتها فى نجاح ملتقى "هنا نصلي معا"

جنوب سيناء- فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، لمساهمتها الكبيرة فى دعم وإنجاح ملتقى السلام العالمى الذى أقيم بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء شهر أكتوبر الماضى تحت شعار "هنا نصلى معا".

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الرعاية الكبيرة التى حظى بها الملتقى من كافة فئات وأطياف الشعب المصري، وما تم تقديمه من جهد ومساهمات ملموسة فى مختلف المواقف والمؤتمرات الدولية التى تقام على أرض المحافظة، كان له بالغ الأثر فى نجاح المؤتمر وخروجه بالصورة المشرفة التى لاقت إعجابا وثناء الجميع وكان لها صداها الإيجابى محليا ودوليا.

ومنح "فودة" رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر درع وشهادة تقدير على جهدها ومساهمتها العينية والمعنوية للملتقى.

من جانبها وجهت الدكتورة منال العبسي، الشكر للواء خالد فوده، على تكريمه، مؤكده بأن المجتمع المدنى شريك أساسى مع الاجهزة المعنية والتنفيذية لدعم الدولة المصرية ودعم كل ما هو ايجابى .

وأوضحت "العبسي" بأن المؤتمر كان رسالة قوية لأعداء الوطن فى الداخل والخارج بأن مصر على قلب رجل واحد وستظل بلد الأمن والأمان وملتقى الرسالات السماوية .

كما وجهت "العبسي" كل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة لتأمين الملتقي، وقالت: "كل نشاط نشارك أو نساهم فيه يأتى من حبنا لوطننا ولرجال القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم الطاهرة لحفظ أمن وسلامة الدولة المصرية "، مضيفة ، نحن كقوى مدنية نقف خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة فى محاربة الارهاب، من خلال التنمية والبناء .

وأكدت رئيس الجمعية العمومية، أنها ستواصل انشتطها ودعمها لمحافظة جنوب سيناء من بناء مدارس واقامة مشروعات لذوى القدرات الخاصة، كما اكدت على ان تضافر الجهود ما بين القوى المدنية والحكومات سيقهر الارهاب فى وقت قصير ويقضى عليه .