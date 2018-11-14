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محافظ المنوفية يستقبل الطفل عبد الرحمن محمد ويستمع إلى شكواه.. صور

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:33 م
محافظ المنوفية يستقبل الطفل عبد الرحمن محمد ويستمع إلى شكواه.. صور محافظ المنوفية والطفل وعبد الرحمن
المنوفية _ محمد فتحى
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استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، الأربعاء، الطفل عبد الرحمن محمد الطالب بالصف الأول الإعدادى بالمدرسة الإعدادية القديمة بحى العزية الغربية بمدينة شبين الكوم أصغر شاكى بالمنوفية بمكتبة بالديوان العام، للاستماع إلى شكواه والعمل على حلها.

استمع محافظ المنوفية لشكوى الطفل والذى يتضرر من وجود تجمعات قمامة أمام مدرسته تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة مما يؤثر بالسلب عليه وعلى باقى زملائه أثناء اليوم الدراسى، وعلى الفور استجاب محافظ المنوفية لشكوى الطفل وقام بالاتصال المباشر مع رئيس حى العزية الغربية ووجه بسرعة تنفيذ كافة تعليمات الطفل الصغير وإزالة كافة تجمعات القمامة من أمام المدرسة للحفاظ على صحة الطلاب والمظهر الحضارى المشرف أمام المدرسة.

وقد أشاد محافظ المنوفية بلباقة الطفل فى التحدث وعرضة للمشكلة وحسن أخلاقة وسلوكه الإيجابى وأصر المحافظ على مكالمة والده هاتفياً لشكرة على حسن تربية هذا الطفل وغرس روح الإيجابية وإفادة مجتمعة، وتمنى محافظ المنوفية أن يكون هذا الطفل نموذجاً يحتذى بة لجميع أطفال المنوفية.

 

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