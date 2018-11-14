محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة لمواجهة أمطار الشتاء

القليوبية إبراهيم سالم

يعقد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، الاجتماع التنفيذى للمحافظة اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد احمد السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات ورؤساء المدن والأحياء، لمناقشة خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة موسم الشتاء.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع التنفيذى، الخطط التنموية للمحافظة وموقف تلك المشروعات من التنفيذ، غلى جانب طرح طلبات المواطنين لإطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع ببعض مدن المحافظة، إلى جانب طرح آليات اختيار أحد شوارع مدينة القناطر الخيرية ليكون شارع ثقافى متكامل.

كما يستعرض الاجتماع موقف المشروعات التنموية التى تخوضها المحافظة، وإعلان تاريخ دخولها الخدمة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها لأبناء المحافظة، إلى جانب استعراض الموقف النهائى لتقنين أراضى وضع اليد بالمحافظة.