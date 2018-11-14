محافظ القليوبية يعتمد أكبر حركة لمديري الإدارات الهندسية ورؤساء التنظيم على مستوى الوحدات المحلية

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، حركة موسعة لمديري الإدارات الهندسية والتنظيم ومديري الوحدات المحلية على مستوى مدن المحافظة بهدف ضخ دماء جديدة لصالح العمل وإنتظام سيره.

وشمل القرار رقم 729 ندب كل من الأتي أسمائهم للقيام بعمل مدير الأدارة الهندسية بالوحدات المحلية الأتية وهم محمود محمد أحمد عبيد مدير الإدارة الهندسية بقليوب للعمل مديرا للإدارة الهندسية بطوخ وصفاء عبد المنعم إبراهيم مدير الإدارة الهندسية بكفر شكر للعمل مديرا للإدارة الهندسية قليوب وعلي عبد العظيم حمودة مدير الإدارة الهندسية بطوخ للعمل مديرا للإدارة الهندسية للعمل رئيسا للإدارة الهندسية بحي شرق شبرا وصلاح أمين صلاح عبيد مدير الإدارة الهندسية بقها للعمل مديرا للإدارة الهندسية للخصوص ونبيل محمود عبد العليم مدير الإدارة الهندسية بالخانكة للعمل مديرا للإدارة الهندسية بشبين القناطر.

كما شمل القرار ندب كل من الأتي أسمائهم للعمل مديرا للإدارة الهندسية وهم صباح عبد العزيز سالم رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالخانكة للعمل مديرا للإدارة الهندسية بالخانكة ومني عبد العزيز عطا الله مهندس مشروعات بالقناطر الخيرية للعمل مديرا للإدارة الهندسية بالقناطر الخيرية وصلاح محمد السيد حجازي مدير التنظيم بقها للعمل مديرا للإدارة الهندسية بكفر شكر ورشا عبد الصادق الصادق مهندس مرافق ببنها للعمل مديرا للإدارة الهندسية بقها.

وشمل القرار أيضا تعديل ندب كل من السادة الأتي أسمائهم للقيام بعمل مدير التنظيم بالوحدات المحلية الأتية وهم مجدي سليم سليمان مدير التنظيم بكفر شكر للعمل مديرا للتنظيم بالوحدة المحلية لطوخ وحمدي على قطب مدير التنظيم بالخصوص للعمل مديرا للتنظيم بحي غرب شبرا ومحمد عبد الفتاح إسماعيل مدير التنظيم بالخانكة للعمل مديرا للتنظيم بالوحدة المحلية لشبين القناطر ومدحت حسن مختار مدير التنظيم بطوخ للعمل مديرا للتنظيم بالوحدة المحلية لمدينة القناطر الخيرية.

وتناول القرار أيضا ندب كل من الأتي أسمائهم للقيام بعمل مدير التنظيم بالوحدة المحلية الأتية وهم إمام إبراهيم الشلقاني رئيس قسم التخطيط العمراني بحي شرق للعمل مديرا للتنظيم بحي شرق شبرا الخيمة وهويدا صالح أبو شنب مهندس رخص بالخانكة للعمل مديرا للتنظيم بالوحدة المحلية لمدينة الخانكة وحاتم عبد الحكيم محمد إبراهيم وكيل الإدارة الهندسية بالقناطر للعمل مديرا للتنظيم بالوحدة المحلية لمدينة قليوب وخالد المصليحي مهندس مشروعات ببنها للعمل مديرا للتنظيم بالوحدة المحلية لمدينة قها ونبيل ميخائيل ساويرس مهندس تنظيم بالخانكة للعمل مديرا للتنظيم بالوحدة المحلية لمدينة مجلس مدينة شبرا الخيمة وعبد الكريم على شحاتة مهندس رخص بحي غرب شبرا للعمل مديرا للتنظيم بالوحدة المحلية لمدينة الخصوص ومحمود السيد سعد على مهندس تنظيم بكفر شكر للعمل مديرا للتنظيم بالوحدة المحلية لمدينة كفر شكر.

كما تم ندب للعمل موظفين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية كل من مجدي محمد محروس كساب مدير التنظيم بحي غرب شبرا الخيمة للعمل بالإدارة الهندسية بمدينة الخصوص ومحمد عبد السميع محمود مدير التنظيم بقليوب للعمل بالإدارة الهندسية بشبين القناطر.

كما تم إنهاء ندب يسري بحيري إسماعيل من العمل مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية وعودته لجهة عمله بمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة كما تم إنهاء ندب عبد المنعم صلاح الدين إبراهيم من العمل مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي شرق شبرا الخيمة ويعود إلى جهة عملة بالوحدة المحلية لمدينة قها.

كما أصدر القرار المحافظ القرار رقم 727 لسنة 2018 بتكليف السيد سلامة موسي على الدين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية طحوريا.

كما تم تعديل تكليف السادة رؤساء الوحدات المحلية للقرى بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر ليكون كالأتي تكليف خليل عبد العظيم رمضان رئيس الوحدة المحلية بالمريج للعمل رئيسا للوحدة المحلية بطحانوب ورمضان حمودة السيد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بالقشيش رئيسا للوحدة المحلية للجعافرة والسيد عبد الله راشد رئيس الوحدة المحلية بنوي للعمل رئيسا للوحدة المحلية بالأحراز وعبد الهادي موسي جاد ئيس الوحدة المحلية بطحوريا للعمل رئيسا للوحدة المحلية للمريج وأسامة إبراهيم دسوقي رئيس الوحدة المحلية بمنشأة الكرام للعمل رئيسا للوحدة المحلية بالقشيش وعبد العزيز زينهم السيد الكومي رئيس الوحدة المحلية بالأحراز رئيسا للوحدة المحلية بنوى وناصر سيف عبد اللطيف رئيس الوحدة المحلية بطحانوب رئيسا للوحدة المحلية بمنشأة الكرام وعبد العزيز على محمد نصار رئيس الوحدة المحلية بالجعافرة رئيسا للوحدة المحلية بكفر شبين.

كما تم إنهاء تكليف السيدة أسماء سلامة سعد من العمل رئيسا للوحدة المحلية بكفر شبين وعودتها الي جهة عملها الأصلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.

كما أصدر محافظ القليوبية القرار رقم 728 لسنة 2018 بشأن إنهاء تكليف هناء السيد منصور بالعمل رئيسا للوحدة المحلية ببلقس وعودتها الي جهة عملها الأصلية كما تم تكليف ندي صابر عبده سكرتير الوحدة المحلية ببلقس بالقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية ببلقس لحين شغل الوظيفة.