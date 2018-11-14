محافظ القليوبية: لجنة بكل مدينة لمواجهة الأزمات المرورية والمواقف العشوائية

القليوبية إبراهيم سالم

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة بكل مدينة بمدن المحافظة على رأسها مدينة بنها لدراسة الحركة المرورية بالمدينة بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، لتسيير حركة المرور بشوارع المدن، إلى جانب ضرورة الاستماع إلى أراء المواطنين لمواجهة المواقف العشوائية.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، أن شوارع مدينة شبرا الخيمة أصبح عدد السيارات نصف أعداد "التكاتك"، وأصبحت تسيطر على الطرق الرئيسية بالمدينة، مشيرا إلى أن المواقف العشوائية أصبحت تسيطر هي الأخرى على المدن، "مواقف عشوائية جنب المحافظة وخلف مجلس مدينة شبرا الخيمة للتوك توك والسوزوكي.

وتابع المحافظ، أن المواقف العشوائية أصبحت مغلقة بسبب المواقف العشوائية، إلى جانب انتشار جبال القمامة على جوانب المصارف والترع ودون رفع ناتج أعمال التطهير التى تقوم بها مديرية الري بالتنسيق مع مجالس المدن المختلفة، والتى أصبحت تسبب ضررا بالغا بصحة المواطنين بسبب انتشار الحشرات التى تسبب الأمراض، والروائح الكريهة.