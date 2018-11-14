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محافظ الإسماعيلية يُشكل لجنة دائمة للتدخل السريع لإزالة المخلفات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:08 ص
محافظ الإسماعيلية يُشكل لجنة دائمة للتدخل السريع لإزالة المخلفات قمامة - صورة أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية قرارا رقم 694 لسنة 2018، بتشكيل لجنة دائمة للتدخل السريع لإزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

 

وضمت اللجنة فى رئاستها المهندس محمد إسماعيل مدير وحدة النظافة بالمحافظة وعضوية كل من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بنطاق المحافظة ومسئول النظافة بالوحدات المحلية والأحياء ومديرى المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء ومسئولى البيئة بالمراكز والمدن والأحياء كل فى نطاقه وتختص اللجنة وتحت تصرفها 2 لودر و3 سيارات لتكون جاهزة للدفع بهم للعمل على إزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة فى موقع البلاغ وإعداد تقارير أسبوعية بما تم من أعمال تعرض على محافظ الإسماعيلية لإرسالها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بما تم تنفيذه من إجراءات التعامل مع ملف النظافة.


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