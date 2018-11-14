متطرف من الأحزاب الدينية يقترب من تولى منصب وزير الدفاع الإسرائيلى

كتب - هاشم الفخرانى

أعد موقع" والا " الإسرائيلى، تقريرا عن أقرب الشخصيات لشغل منصب وزير الدفاع فى إسرائيل بعد استقالة أفيجدور ليبرمان. حيث أكد الموقع على أن نفتالى بنيت زعيم حزب البيت اليهودى أكبر الأحزاب الدينية المتطرفة المشاركة فى الائتلاف الحكومى الأقرب لتولى المنصب.

ونقل الموقع عن مسئوليين كبار بالحزب قولهم إن بنيت أقرب الشخصيات لشغل المنصب وفى حال تجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبنيت فأن كتلة الحزب سوف تتقدم باستقالتها مما يعنى إجبار نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة.

ويشغل بنيت منصب وزير التعليم فى الحكومة الإسرائيلية ومن أقرب الشخصيات لنتنياهو.