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متحدث التنمية المحلية لـ"الحياة": الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بحلول 2030

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:11 م
متحدث التنمية المحلية لـ"الحياة": الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بحلول 2030 برنامج الحياة اليوم
كتب محسن البديوى
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أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك خطة موضوعة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى جميع محافظات الجمهورية بحلول  2030، مضيفًا:" سننتهى من مشروعات الصرف الصحى فى كثير من قرى ونجوع مصر".

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن المشروعات بصعيد مصر تحمل أولوية كبيرة، حيث تم رصد مليار و 200 مليون جنيه للمشروعات بمحافظتى سوهاج وقنا.

 

وأوضح أنه تم توقيع برتوكول بين التنمية المحلية ووزارة الصناعة لإنشاء مناطق تنمية صناعية فى سوهاج وقنا، كما سيتم تنفيذ 6 مناطق صناعية يحتاجها إقليم الصعيد، بما تساهم فى توفير فرص العمل وتوفير احتياجات المواطنين، كما سيتم إنشاء مراكز تكنولوجية بينها 14 مركز تكنولوجى فى سوهاج.

 

 

 


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