video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مايك بنس: عنف واضطهاد جيش ميانمار ضد الروهينجا "لا يمكن تبريره"

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:13 ص
مايك بنس: عنف واضطهاد جيش ميانمار ضد الروهينجا "لا يمكن تبريره" مايك بنس
سنغافورة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس أن العنف والاضطهاد الذى مارسه أفراد جيش ميانمار، والذى دفع أكثر من 700 ألف من مسلمى الروهينجا للفرار إلى بنجلاديش أمر "لا يمكن تبريره".

وقال بنس لزعيمة ميانمار- خلال اجتماعه بها على هامش قمة رابطة دول شرق آسيا "آسيان" المنعقدة فى سنغافورة- أن الولايات المتحدة حريصة على معرفة التقدم الذى تم احرازه على صعيد تقديم المسئولين عن هذه الأزمة الإنسانية إلى العدالة.

كما أكد- حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، أن واشنطن ترغب فى أن تحظى وسائل الاعلام فى ميانمار بالحرية والديمقراطية، مشيرا إلى أن واقعة اعتقال صحفيين اثنين العام الماضى كانت "مقلقة للغاية" لملايين الأمريكيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء ماليزيا: زعيمة ميانمار تبرر ما لا يمكن تبريره

جيران ميانمار يدعون لمحاسبة المسؤولين عن جرائم وحشية فى ولاية راخين

جيش ميانمار

الروهينجا

ميانمار

بنجلاديش




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة