مايك بنس: عنف واضطهاد جيش ميانمار ضد الروهينجا "لا يمكن تبريره"

سنغافورة (أ ش أ)

أكد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس أن العنف والاضطهاد الذى مارسه أفراد جيش ميانمار، والذى دفع أكثر من 700 ألف من مسلمى الروهينجا للفرار إلى بنجلاديش أمر "لا يمكن تبريره".

وقال بنس لزعيمة ميانمار- خلال اجتماعه بها على هامش قمة رابطة دول شرق آسيا "آسيان" المنعقدة فى سنغافورة- أن الولايات المتحدة حريصة على معرفة التقدم الذى تم احرازه على صعيد تقديم المسئولين عن هذه الأزمة الإنسانية إلى العدالة.

كما أكد- حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، أن واشنطن ترغب فى أن تحظى وسائل الاعلام فى ميانمار بالحرية والديمقراطية، مشيرا إلى أن واقعة اعتقال صحفيين اثنين العام الماضى كانت "مقلقة للغاية" لملايين الأمريكيين.