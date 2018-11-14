لوريال واليونيسكو يختاران وزيرة الاستثمار سفيرة لبرنامج دعم المرأة

كتب – عبد الحليم سالم

أعلنت لوريال مصر، ومؤسسة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) عن اختيار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سفيرة شرفية لبرنامج لوريال - يونيسكو من أجل دعم المرأة فى البحث العلمى.

وقامت الوزيرة، بتكريم الفائزات ببرنامج لوريال- يونيسكو من أجل مصر فى العلم لعام 2018، لحصولهن على زمالة برنامج لوريال يونيسكو من أجل المرأة فى العلم فى احتفالية موسعة بحضور بنوا جوليا مدير عام لوريال مصر، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وشركاء البرنامج من مؤسسة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) وأكاديمية البحث العلمى.

وأوضحت الوزيرة، أن شركة لوريال مصر من أكبر الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر، والتى قامت بضخ استثمارات جديدة، والتوسع فى خطوط إنتاجها وقيامها بالتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر والتى بلغت نحو ٤ مليارات دولار.

وأكدت الوزيرة، دعم مصر لكل مستثمر جاد يستثمر فى مصر ويساهم فى توفير وظائف للشباب والمرأة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار نص على إعطاء حوافز لكل مستثمر يساهم فى المسؤولية المجتمعية.

وذكرت انصر، أن الدستور نص على دعم البحث العلمى والتعليم، فهما من أهم أولويات الحكومة المصرية، وقالت: نفخر بوجود مجموعة واعدة من الكوادر الشابة فى مجال البحث العلمى ونأمل أن تساهم أبحاثهن فى تحقيق التنمية، والتعاون بين الجهات المختلفة بات أمراً مفروغ منه لتتحقق مثل هذه البرامج الملهمة التى تعمل ليس فقط على تمكين الكوادر الشابة ولكن أيضاً فى زيادة الفرص أمامهم لتوسع مداركهم وهو ما يمثل فى حد ذاته فرص كبرى لنهضة المجتمعات وتحقيق النهضة المنشودة".

وذكرت شركة لوريال مصر، إنه تم تخصيص 50 مليون يورو لإنشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن الشركة تساهم فى خلق فرص عمل تصل إلى 473 موظفا فى أربعة أقسام بالإضافة إلى 200 موظفا فى المصنع، ويصل إجمالى نسبة التصدير مصنع لوريال مصر إلى 85% من إجمالى الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى إنتاج 80% من المنتجات محلياً، موضحة أن الشركة تطرح 13 علامة تجارية فى السوق المصرى من أصل 34 علامة تجارية يتم طرحها فى الأسواق العالمية تنتجها من أقسام الشركة الأربعة.

وأوضحت لوريال مصر، أنه خلال العشرين عاماً الماضية، استطاعت مؤسسة لوريال واليونيسكو دعم 3022 من الباحثات الشابات الموهوبات بمنحهن زمالة البرنامج، ويتم منح زمالة برنامج لوريال – يونيسكو من أجل المرأة فى العلم سنوياً فى احتفاليات محلية وإقليمية بـ 117 دولة حيث حصلت 16 باحثة مصرية على الزمالة من خلال مشاركتهن فى دورات البرنامج المختلفة.

وقال بنوا جوليا، مدير عام لوريال مصر: " فخورون بإطلاق النسخة الأولى من برنامج لوريال-يونيسكو من أجل المرأة فى العلم مصر ليتم تكريم ثلاثة باحثات مصريات، وتتجاوز هذه الزمالة الدعم المادى، فإنها ستقوم بفتح آفاق جديدة وفرص مهنية للحاصلات عليها، وأهنئ من كل قلبى الثلاثة باحثات الفائزات وأتمنى لهم كل التوفيق فى حياتهم المهنية المستقبلية".

وأضاف "فى لوريال، ندعم دائماً تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. إنها ليست جملة مرسلة، ولكنها حقيقة واقعة أهلتنا أن نصنف من قبل الإيكويلاب Equileap – وهى منظمة مستقلة-كالشركة رقم واحد على مستوى العالم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وعليه فإن برنامج من أجل المرأة فى العلم لهو دليل قاطع على التزامنا ليس فقط بتمكين المرأة ولكن أيضاً بدعم المجال العلمى وهو ما يعتبر جزء لا يتجزأ من البصمة الوراثية لشركة لوريال".

وأعلنت لوريال مصر عن اختيار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سفيرة، والفائزات الثلاثة هن، الدكتورة أميرة الياظبى لمرحلة ما بعد الدكتوراه – جامعة الإسكندرية والدكتورة مروة بلحة والدكتورة نهى مصطفى حسنى فى مرحلة الدكتوراه، وقد استكملت أميرة دراستها فى مجال العلوم الصيدلية حيث حصلت على درجة الماجستير فى الكيمياء التحليلية ودرجة الدكتوراه فى الكيمياء، وفى الوقت ذاته، حصلت الدكتورة مروة بلحة وهى باحثة فى مرحلة الدكتوراه على زمالة البرنامج عن بحثها فى مجال تصميم الأدوية فى حين حصلت دكتورة نهى مصطفى على الزمالة فى مجال الكيمياء التحليلية الصيدلية.

وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على أهمية دعم وتمكين المرأة فى مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال برامج وطنية مشتركة بين القطاع الخاص والصناعة والجهات العلمية وذلك بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة وتطبيق مخرجات البحث العلمى بالصناعة وتطبيق مخرجات البحث العلمى مما يسهم فى تحقيق التنمية.

وقالت الدكتورة نجوى عبد المجيد، رئيس لجنة التحكيم والحاصلة على زمالة البرنامج عن عام 2002 عن قارة أفريقيا والعالم العربى "أفخر بكونى جزء من هذه الرحلة المثمرة لتمكين المرأة فى مجال البحث العلمى. وقد تلقينا هذا العام 107 استمارة تقديم من جميع أنحاء مصر وأهنئ الثلاثة فائزات لعام 2018 وكلى ثقة أنهن سيصبحن أمثلة يحتذى بها ومصدر إلهام لغيرهن من الباحثات والأجيال القادمة."