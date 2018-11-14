فيديو.. المختطفون بمدينة السويداء يرفعون الرئيس "الأسد" على أكتافهم بعد تحريرهم

كتب مصطفى عنبر

استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، المواطنين المختطفين في ريف مدينة السويداء ممن تم تحريرهم من قبل الجيش السوري في أواخر الشهر الماضي من تنظيم داعش الإرهابي، حيث اختطفهم في يوليو الماضي.

وهنأ الأسد الرهائن المحررين وعائلاتهم بتحريرهم من "مخالب الإرهاب"، معربًا عن ثقته في أن جريمة اختطافهم ستجعلهم أقوى، رغم وحشية التنظيم.

ومن جانبهم شكر الرهائن المحررون الرئيس السوري لمتابعته غير المنقطعة لتفاصيل عملية تحرير أهالي السويداء المختطفين، مقدرين في الوقت ذاته أفراد الجيش الذين قدموا تضحيات في سبيل ذلك.

وحمل أحدهم الرئيس "الأسد" على كتفه تعبيرا منهم عن تقديرهم لجهود الرئيس السورى فى تحريرهم وإعادتهم لأسرهم.