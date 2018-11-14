فرنسا تعلن عن مساعدات بقيمة 500 مليون يورو للسائقين

رويترز

أعلن رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب اليوم الأربعاء عن خطة مساعدات تبلغ 500 مليون يورو (564 مليون دولار) للسائقين أصحاب الدخل الأقل في محاولة لنزع فتيل موجة احتجاجات على زيادة في الضريبة على الوقود.

وقال فيليب لراديو (آر.تي.إل) إن الحكومة ستضاعف الحافز الذي يحصل عليه السائقون الأقل دخلا ومقداره 2000 يورو إذا غيروا سياراتهم إلى طرز أحدث للمساعدة في الحد من التلوث.

وستزيد الحكومة أيضا المساعدات الأخرى التي تقدمها للسائقين وكذلك مساعدة خاصة مطبقة حاليا للأسر صاحبة الدخل المنخفض التي تستخدم الديزل في تدفئة المنازل.

وقال فيليب إن مجموع تلك المساعدات يبلغ 500 مليون يورو. وتأتي المساعدات بعد مظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا في الأسابيع الماضية احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود.

ودعت روابط وجماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات وإغلاق طرق يوم 17 نوفمبر ، وقال قيليب إن الحكومة تسمح بالمظاهرات لكن الشرطة ستتعامل مع الإغلاق غير القانوني للطرق.