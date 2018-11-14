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عبور 264 سفينة قناة السويس بحمولة 19.2 مليون طن فى 5 أيام

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:00 ص
عبور 264 سفينة قناة السويس بحمولة 19.2 مليون طن فى 5 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الثلاثاء، عبور 264 سفينة بحمولة 19.2 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 49 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس، 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت الإثنين 59 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن، فيما عبرت أمس الثلاثاء، قناة السويس، 47 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ5 أيام الماضية إلى 264 سفينة بحمولة 19.2 مليون طن.

 


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