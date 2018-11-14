عبد الله النجار: الحفاظ على الدولة الوطنية أساس فى الشريعة

أكد الدكتور عبدالله النجار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن علماء الشريعة أصدروا كثير من مؤلفات السياسة الشرعية فى فقه الدولة وأركانها والسلطات والولايات.

وأضاف النجار، خلال ندوة بمسجد النور أن فكر الدولة الوطنية هى أساس فى الشريعة والتى هى أساس فى العبادة وإقامة الأمور واستقرار الناس.

وقال النجار، إن فكرة الدولة الوطنية موجودة فى مقاصد الشريعة وفى مقاصد الأديان القائمة على أساس الحفاظ على مصالح البلاد والعباد.

وشدد النجار، على أن الدولة أساس فى حفظ الدين والناس، ولولا أن قيد الله من حفظ علينا الوطن لما جلسنا فى استقرار، حيث تنظم السلطة الحقوق والواجبات وتوفر حالة التعايش بين الناس.

ولفت النجار، إلى أنه باحتلال أو سقوط الدولة لن يقام الدين فى دولة منتهكة وغير مستقرة وتنتهك حرماته، منتقدا من سماهم بالحمقى الذين يقولون إن الوطن حفنة من تراب.

وأضاف النجار، أن أوطانا ضاعت بسبب اقتناع البعض بهذا الفكر المتمسح بالإسلام والذى يرتبط بالدولة التى تستهدف القيام من النيل إلى الفرات بعد أن يستأجر العدو هؤلاء الجهلة، حيث يستخدم المحتل الجاهل فى تحقيق مخططاته.

وشدد النجار، على أن بلادنا ليست أقل من بلاد الغرب، وأن نعيش مثلهم وأن نتمتع بالتطور، منبها الجميع إلى خطورة الشائعات.



