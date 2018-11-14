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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:32 ص
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طالب يمزق وجه طالبة بـ "شفرة موس" لخلافات الجيرة فى البحيرة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:32 ص
طالب يمزق وجه طالبة بـ "شفرة موس" لخلافات الجيرة فى البحيرة حبس - صورة أرشيفية
فريق المحافظات
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تعدى طالب على طالبة بـ"شفرة موس حلاقه" وأصابها بجرح قطعى بالوجه لخلافات سابقة بمنطقة الإدكاوى التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارا من مباحث قسم كفر الدوار من مستشفى المستقبل التخصصى بكفر الدوار بوصول "نانسى خ ف" 16 سنة طالبة مصابة بجرح قطعى بالوجه وتم عمل الإسعافات اللازمة لها.
 
وبسؤال الطالبة اتهمت "يوسف م ع" 15 سنة طالب بالتعدى عليها بالضرب "بشفرة موس حلاقة" كانت بحوزته وإحداث إصابتها المُشار إليها أثناء تواجدها بمدخل العقار محل سكنها بذات الناحيه حال عودتها من المدرسة لخلافات بسبب الجيرة حيث سبق وتعرض لها المتهم وقام بمعاكستها وتعدى أهليتها عليه بالضرب.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه وتخلص من الأداة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 

 


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