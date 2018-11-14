ضبط 4 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف رؤوف مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من "م ص ع" 25 سنة السابق اتهامه فى 7 قضايا "سلاح أبيض - مشاجرة - مقاومة سلطات"، "م ا ع" 26 سنة السابق اتهامه فى 9 قضايا "إتلاف- مشاجرة" عاطلان - مقيمان دائرة القسم، وبحوزتهما 7 طرب لمخدر الحشيش" تزن حوالى 1750 جراما بقصد الإتجار، ومبلغ مالى 100 جنيه، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

وتم ضبط "ا م ا" 64 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق إتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات" وبحوزته 10 قطع لمخدر الحشيش" تزن حوالى 100جرام - بقصد الإتجار، ومبلغ مالى 165جنيهاً، هاتف محمول، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

وتم ضبط "ا خ م" 21 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق إتهامه فى العديد من القضايا " مخدرات - سلاح - مشاجرة " وبحوزته 5 قطع لمخدر الحشيش" تزن حوالى 80 جرام - بقصد الإتجار "ومبلغ مالى 665 جنيهاً - هاتف محمول وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.