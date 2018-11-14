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ضبط لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك فى حملة لمديرية الطب البيطرى بسوهاج

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:06 م
ضبط لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك فى حملة لمديرية الطب البيطرى بسوهاج لحوم - صورة أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على السلع والمواد الغذائية والمجازر وأماكن تداول اللحوم وخاصة اللحوم السودانية والمجمدة والتى تباع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك لضمان جودة المنتجات واللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأضاف الدكتور عصام أحمد عرفة مدير عام الطب البيطرى، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم تم تشديد الرقابة الصحية على اللحوم وتكثيف حملات المرور والمتابعة بالاشتراك مع حى شرق سوهاج ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وإدارة المجازر والتفتيش والإدارة الصحية بالحى، حيث تم المرور على المطاعم وبعض محلات الجزارة والسوبر ماركت فى مدينة سوهاج وحى شرق، وتم ضبط لحوم بلدى ولحوم المصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

 

وأشار مدير عام الطب البيطرى، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية قامت بالكشف على 15عجلا من اللحوم السودانية المبردة بوزن 3 طن، وتبين أنها صالحة للاستهلاك الآدمى ومحفوظة فى درجات التبريد المناسبة ، وجارى تكثيف الحملات والمتابعة بصفة مستمرة.

 

 


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