ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواشى و20 طن أعلاف و500 كيلو لحوم فاسدة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة المواشى بوادى النطرون.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون، برئاسة الرائد محمد عوض مفادها قيام كل من "صلاح م ع" 25 سنة عاطل، "عمرو و ع" 24 سنة عاطل، ومقيما الحى الشرقى بوادى النطرون، سبق اتهامه فى القضية جنايات مركز وادى النطرون "مخدرات" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول، تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الماشية بمغافلة مالكيها وسرقتها من أرضهم الزراعية والمنازل متخذين من دائرة مركز وادى النطرون والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم وبحوزة الأول فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وبحوزة الثانى مطواة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الوقائع الآتية: واقعة المحضر جنايات مركز وادى النطرون سرقة 3 رأس ماشية "أغنام" عن بلاغ "محمد ع ع ال" 47 سنة مدير مالى بالإدارة البيطرية بوادى النطرون المقيم الحى الشرقى وادى النطرون، واقعة المحضر جنح مركز وادى النطرون سرقة مبلغ مالى 5500 جنيه عن بلاغ "مدحت ز ع خ" 36 سنة عامل ومقيم شرق المدينة مركز وادى النطرون، واقعة المحضر جنح مركز بدر سرقة رأس ماشية "أبقار" عن بلاغ "أحمد ع ع" 45 سنة فلاح ومقيم قرية عبد المجيد مرسى بدر، واقعة المحضر جنح مركز الوادى "إتلاف وتكسير منزل" عن بلاغ من "مدحت ز ع خ" 36 سنة عامل ومقيم شرق المدينة مركز وادى النطرون، تم ضبط عدد 3 أغنام بإرشادهم، كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمان وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامى تحرر المحضر جنايات مركز وادى النطرون وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وشنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "ا م ع" 53 سنة المدير المسئول عن مجزر بدون ترخيص كائنه بدمنهور لقيامه بإدارة سلخانه لذبح اللحوم المريضة وذبح إناث عجالى محظور ذبحها فى غير المصرح بها وبدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وضُبط بحوزته 506 كيلو لحوم عجالى لإناث وذكور .

وضبط "م ع ع" 58 سنة تاجر وصاحب مخزن حبوب كائن قرية بمركز الدلنجات، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به، وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء وضُبط بحوزته كمية 5 أطنان أرز شعير .

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ص م أ" 43 سنة صاحب مصنع حلوى المولد النبوى الشريف بمركز إيتاى البارود لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، واستخدامه مواد خام بدون بيانات وعلامات تجارية وضُبط بحوزته 1800 قطعة حلوى وكمية 175 كيلو مواد خام .

وضبط "ع م ال" 44 سنة صاحب مصنع أعلاف بدون ترخيص بمركز دمنهور، لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وإنتاج وتعبئة أعلاف فى شكائر غير مدون عليها أى بيانات أو علامات تجارية، وضُبط بحوزته كمية 20 طن أعلاف .