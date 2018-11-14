ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 27 قطعة لمخدر الحشيش فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 27 قطعة لمخدر الحشيش بكفر الدوار.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم كفر الدوار برئاسة الرائد حسام أبو وافية مفادها قيام كل من "أحمد ر إ م" 25 سنة عاطل، "كمال ص م م" 28 سنة عاطل بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مدينة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات، قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمان المذكوران بمحل إقامتهما وأماكن ترددهما وتمكن النقباء محمد سلامه ومحمد المرشدى من ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة كفر الدوار، وبحوزتهما، 27 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام، مبلغ 6000 جنيها، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط " بقصد الإتجا " والمبلغ المالى " من متحصلات البيع "والهاتفان المحمولان " للاتصال بعملائهما " كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمان وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامى وتحرر المحضر اللازم.