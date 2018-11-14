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ضبط باحث قانونى لاستيلائه 3ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى المنوفية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:21 م
ضبط باحث قانونى لاستيلائه 3ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى المنوفية المتهم عقب القبض عليه
كتب ــ إبراهيم أحمد _ دينا الحسينى
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي أحد الأشخاص بالمنوفية، لممارسته أعمال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.
 
كان بلاغا قد ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "شعبان ع. ا" و9 آخرين بقيام "علاء ح. ع" 54 سنة، باحث قانونى، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا - بالمنوفية، بتلقى مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به .
 
ومن خلال التحريات، تبين أن المذكور يقوم بممارسة نشاط واسع فى مجال تلقى الأموال والنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 3 ملايين و100 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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