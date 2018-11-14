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صور.. نائب محافظ الإسكندرية يتفقد تصريف مياه الأمطار بالعجمى فجرًا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:56 ص
صور.. نائب محافظ الإسكندرية يتفقد تصريف مياه الأمطار بالعجمى فجرًا نائب محافظ الإسكندرية يتفقد تصريف مياه الأمطار
الإسكندرية - جاكلين منير
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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالقيام بجولة تفقدية فجر اليوم خلال النوة، بحى العجمى لمتابعة تنفيذ خطة تطهير الشنايش التى تقوم بها شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الحى، وكذا أعمال إضافة شنايش جديدة فى المناطق الأكثر احتياجا لمنع تكرار تراكم مياه الأمطار.

 

وجاءت الجولة بحضور اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعلاء يوسف رئيس حى العجمى، ووليد عبد العظيم الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

 

وخلال الجولة؛ تفقد نائب المحافظ والسكرتير المساعد الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل شركة الصرف الصحى وحى العجمى لحل المشاكل التى واجهتها بعض الأماكن فى تصريف الامطار على أرض الواقع، وذلك خلال النوة، من حيث أعمال تطهير الشنايش ورفع وتجريف الأتربة، وكذا انشاء وزيادة عدد شنايش جديدة بالأماكن التى تفتقر إلى وجود شنايش بها لتستوعب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار.

 

 وقد أكد نائب المحافظ بأنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى على مستوى أحياء المحافظة بالكامل وجميع الأجهزة المعنية للتعامل مع النوة، مشيرًا إلى أنه تم توفير وتجهيز سيارات ومعدات الصرف الصحى وتمركزها بالاماكن المخصصة لها، مع متابعة تنفيذ خطة تطهير الشنايش والمطابق بجميع المناطق التى تم رصد تجمع لمياه الأمطار بها خلال الأيام الماضية، ومراجعة شبكات ومحطات الصرف الصحى وتفقد اى مشكلة فى محطات الرفع ومراجعة مناسيب الأمطار.

 

وعلى الصعيد ذاته، كلف نائب المحافظ شركة نهضة مصر بالقيام بأعمال تطهير الشنايش التى تتم بحيث يتم أعمال تجريف ورفع الأتربة ونواتج التطهير بصفة مستمرة متوازية مع أعمال التطهير، مؤكدا ضرورة تنسيق غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع رؤساء الأحياء لمتابعة أى احتياجات خاصة بمعدات الصرف الصحى بالأحياء وتوفيرها فى الحال.

 

 وبدأت الجولة بتفقد أعمال التطهير بجميع المناطق التى تم رصد تجمع لمياه الأمطار بها خلال الأيام الماضية وأثناء النوة، حيث تم تفقد أعمال التطهير التى تتم بمنطقة الكيلو 21 والشوارع الجانبية، ومتابعة إنشاء الشنايش الجديدة بنطاق الحى.

 

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