صور.. مدير أمن الغربية يزور معهد النور للمكفوفين بطنطا

الغربية - عادل ضرة

قامت مديرية أمن الغربية تحت رعاية وحضور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يرافقه الشناوى عايد وكيل وزراة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من القيادات الأمنية بزيارة معهد النور للمكفوفين التابع لإدارة غرب طنطا التعليمية، فى إطار المشاركة المجتمعية والإنسانية التى تقوم بها وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد" واحتفالاً بالمولد النبوي الشريف.

واستمع مدير الأمن والوفد المرافق له للعرض الموسيقي الذي قدمه طلاب معهد النور، واستمعوا للطلبة الموهوبين بالعزف والغناء، وخلال الزيارة تم تقديم دعماً من مديرية الأمن لطلاب المدرسة وهو عبارة عن حلوى المولد النبوي وهدايا عينية أخرى.

وأثناء كلمته خلال الزيارة، قدم "عايد" الشكر للواء طارق حسونة مدير أمن الغربية والوفد المرافق له من القيادات الأمنية علي ما قدموه من دعم مادي ومعنوى خلال تلك الزيارة، مؤكدا أهمية تنمية الوعى لدى الأطفال بالجوانب الإنسانية التى تقوم بها وزارة الداخلية وطلاب التربية والتعليم.