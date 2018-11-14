صور.. المطبات العشوائية سرطان ينتشر فى الطرق الفرعية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تشكل المطبات الصناعية العشوائية المنتشرة بالعديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاورالمرورية المختلفة بأسوان خطراً كبيراً علي المواطنين وعلي المركبات.

يقول " فتحي عبادي" من أهالي أسوان أن المطبات العشوائية باتت تهدد الكثير وهناك متضررين من هذه المطبات حيث تتسبب فى العديد من حوادث السيارات مطالباً بحصر المطبات العشوائية علي إمتداد طرق أسوان وإلزام الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن المطبات العشوائية في نطاقها والقضاء عليها في المهد.

يري "عبده القاضي " من أهالي أسوان أن المطبات العشوائية قد تودي بحياة الأبرياء و تشوه المظهر الجمالي والحضاري فصلاًعن مخالفتها لشروط السلامة المرورية والمواصفات القياسية لوضع المطبات فى الشوارع ، ومع ذلك لابد من وجود أي وسيلة لتهدئة المركبات أمام المناطق التي توجد بها مدارس أوتجمعات سكنية وتشهد حركة كثيفة من المشاة ولا توجد بها مطبات صناعية قانونية مع ضرورة تصميم المطبات وفقا للمواصفات الهندسية النموذجية .

مع إنتظام حملات إزالة المطبات العشوائية على طرق أسوان ، والمسائلة القانونية ، مشيداً بالجهود الأخيرة التي بذلتها الأجهزة التنفيذية مؤخراً بعد توجيهها حملات إزالة مؤخرا للمطبات العشوائية.

ويقول أحمد تقادم من أهالي أسوان ،أن كثرة المطبات سواء العشوائية أو القانونية مع تدهور الإضاءة ليلاً يضاعف الوقت الذي تقطعه المركبات من أسوان لإدفو علاوة علي تفضيل سائقي الأجرة الطريق الصحراوي الغربي بالرغم من أن الركاب يفضلون الطرق الزراعي و أن هذه المطبات لا يسبقها لوحات تحذيرية كي يتمكن قائدي المركبات من التحكم في السرعة ، وأنه بالفعل تم تطهير الطريق السريع مصر أسوان الشرقي بنطاق محافظة أسوان من المطبات العشوائية ولكن يجب انتظام حملات الإزالة حتي لا تعود المطبات للظهور مرة أخرى.

وطالب محمد شاذلي من أهالي أسوان بإزالة كافة المطبات العشوائية التي تتسبب في تآكل الطرقات مؤكداً علي أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في إنشاء مطب صناعي عشوائي علي الطريق العام مشيراً الي أن كل قرية بأن تخاطب الجهة المسئولة عن حاجتها الماسة لإنشاء مطب لتهدئة لسرعة السيارات بدلا من الشروع في مطبات عشوائية تتسبب في وقوع الحوادث.

ويقول سيد الحسيني من أهالي أسوان ، أن المطبات منتشرة في العديد من الطرق بأسوان وخاصة بالطرق الفرعية التي ينفذها الأهالي تفاديا للسرعات الجنونية للسيارات والدراجات النارية والخارجين عن القانون ولكن تلك المطبات تؤدي للأسف لعرقلة حركة سيارات الأجرة والنقل وتأخر المواطنين عن الوصول لمصالحهم فضلا عن تعرض السيارات بشكل عام لتلف في العفشة والكوتش والشاسية لذا يجب مواجهة المطبات العشوائية لأن أغلب هذه المطبات لا مبرر لها وتهدد سلامة المواطنين .

وناشد علي ناصر من أهالي أسوان بضرورة إمتداد حملات إزالة المطبات العشوائية للطرق المؤدية لقري وادي الصعايدة وطرق غرب إدفو واستكمال خطة صيانة الطرق بأسوان .