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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:41 م
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صور.. الزراعة تكافح الآفات بمحصول الفراولة فى محافظة القليوبية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:41 م
صور.. الزراعة تكافح الآفات بمحصول الفراولة فى محافظة القليوبية مكافحة العنكبوت الاحمر
كتب عز النوبى
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أكد الدكتور ممدوح السباعى، أنه قد تم تكليف مهندسى المكافحة بإطلاق المفترس الأكاروسى فى زراعات الفراولة لمكافحة العنكبوت الأحمر العادى، ذو البقعتين بالأرض المزروعة بالفرولة بمحافظة القليوبية.
 
وأضاف السباعى أنه شدد على ضرورة إرشاد المزارعين وتوعيتهم ببرامج المكافحة المتكاملة للخضر والفاكهة   
وقال إن المكافحة الحيوية تمتاز بأنها آمنة لاتضر بالإنسان والبيئة وهو شرط أساسى لاختيارها ورعايتها ومستديمة لأنها تتكاثر طبيعيا واقتصادية، رخيصة التكاليف علاوة على أنها سهلة التطبيق ولا تحتاج إلى أيدى عاملة كثيرة.
 
وأضاف أن برامج المكافحة المتكاملة للافات تهدف إلى الحفاظ على نشاط الأعداء الحيوية وعدم الإضرار بصحة الإنسان وسلامة البيئة مع زيادة القدرة التنافسية لتصدير منتجات زراعية نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات.
 
والإدارة المركزية للمكافحة تبذل جهودا مضنية للحد من أضرار الآفات الزراعية التى تقلل من الإنتاج وتزيد من التكاليف وتشكل عبئا على المزارعين.
 
مكافحة العنكبوت الاحمر (1)
مكافحة العنكبوت الاحمر (1)

مكافحة العنكبوت الاحمر (2)
مكافحة العنكبوت الاحمر (2)

مكافحة العنكبوت الاحمر (3)
مكافحة العنكبوت الاحمر (3)

مكافحة العنكبوت الاحمر (4)
مكافحة العنكبوت الاحمر (4)

مكافحة العنكبوت الاحمر (5)
مكافحة العنكبوت الاحمر (5)

مكافحة العنكبوت الاحمر (6)
مكافحة العنكبوت الاحمر (6)

مكافحة العنكبوت الاحمر (7)
مكافحة العنكبوت الاحمر (7)

مكافحة العنكبوت الاحمر (8)
 

 


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الفراولة

الآفات الزراعية




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