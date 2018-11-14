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صور.. إغلاق 20 مركز اقتراع فى الانتخابات العامة بفيجى بسبب الأمطار الغزيرة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:35 ص
صور.. إغلاق 20 مركز اقتراع فى الانتخابات العامة بفيجى بسبب الأمطار الغزيرة انتخابات فيجى
سوفا (أ ش أ)
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أغلقت السلطات فى فيجى اليوم الأربعاء، أكثر من 20 من مراكز الاقتراع فى الانتخابات العامة التى تشهدها البلاد، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التى أخذت تهطل على عدة مناطق وعرقلت عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى ثانى انتخابات ديمقراطية منذ الانقلاب الذى وقع قبل 12 عاما وأطاح بالحكومة وقتها.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن رئيس الوزراء فرانك باينيماراما الذى يأمل فى البقاء فى منصبه يتنافس فى هذه الانتخابات مع زعيم المعارضة ستيفينى رابوكا.

وأوضح الراديو أن الناخبين سيختارون 51 نائبا بالبرلمان من بين 235 مرشحا، مشيرا إلى أنه تم نشر المئات من قوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية، يشار إلى أن الجيش فى فيجى- الذى يتمتع بسلطة كبيرة بموجب دستور البلاد- قد أكد أنه سيدعم من يفوز بالانتخابات.

الأمطار الغزيرة فى جزيرة فيجى
الأمطار الغزيرة فى جزيرة فيجى

 

تدفق الناخبين رغم الطقس السيئ
تدفق الناخبين رغم الطقس السيئ

 

طابور انتخابى فى جزيرة فيجى
طابور انتخابى فى جزيرة فيجى

 

هطول الأمطار
هطول الأمطار

 


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بدء التصويت فى الانتخابات العامة فى فيجى

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مراكز الاقتراع فى فيجى

الانتخابات العامه فى فيجى




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