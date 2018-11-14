صور.. إغلاق 20 مركز اقتراع فى الانتخابات العامة بفيجى بسبب الأمطار الغزيرة

سوفا (أ ش أ)

أغلقت السلطات فى فيجى اليوم الأربعاء، أكثر من 20 من مراكز الاقتراع فى الانتخابات العامة التى تشهدها البلاد، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التى أخذت تهطل على عدة مناطق وعرقلت عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى ثانى انتخابات ديمقراطية منذ الانقلاب الذى وقع قبل 12 عاما وأطاح بالحكومة وقتها.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن رئيس الوزراء فرانك باينيماراما الذى يأمل فى البقاء فى منصبه يتنافس فى هذه الانتخابات مع زعيم المعارضة ستيفينى رابوكا.

وأوضح الراديو أن الناخبين سيختارون 51 نائبا بالبرلمان من بين 235 مرشحا، مشيرا إلى أنه تم نشر المئات من قوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية، يشار إلى أن الجيش فى فيجى- الذى يتمتع بسلطة كبيرة بموجب دستور البلاد- قد أكد أنه سيدعم من يفوز بالانتخابات.



الأمطار الغزيرة فى جزيرة فيجى



تدفق الناخبين رغم الطقس السيئ



طابور انتخابى فى جزيرة فيجى