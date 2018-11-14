شكرى يبحث تطورات مفاوضات سد النهضة والعلاقات الثنائية مع نظيره الإثيوبى

كتب : أحمد جمعة

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم الأربعاء، وركنه جيبيو وزير الخارجية الإثيوبي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية بأديس أبابا، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف حافظ، ان اللقاء تناول التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع الوزارى التساعى وتجاوز التباطؤ الراهن إزائها، وبحيث يتسنى المضى قدما بمسار الدراسات الفنية وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015 وتنفيذا لتوجيهات قادة الدول الثلاث بالعمل كدولة واحدة لتحقيق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استئناف مسار اللجنة العلمية البحثية المستقلة.

هذا، وقد أبدى الوزير الإثيوبي الاهتمام بإيجاد الوسيلة المناسبة للسير قدما في مشاورات الدول الثلاث على أن يتم بلورة ذلك في غضون أيام محدودة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك جهود إنشاء الصندوق الثلاثى للتنمية بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة البناء على النجاح الذى تحقق فى الاجتماع الأول الذى عقد بالقاهرة فى يوليو 2018، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على الجوانب المؤسسية والإجرائية والمشروعات التى سيتم تنفيذها وفقا للمبادئ التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع القاهرة. وقد أكد وزير الخارجية الإثيوبي على تطلع بلاده للعمل مع مصر والسودان من أجل تفعيل صندوق التنمية والاستفادة بدوره فى تعزيز التعاون التنموي بين الدول الثلاث.