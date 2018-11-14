شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى تضبط هاربا من حكمين بالسجن المؤبد

تلقى اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارًا من اللواء أشرف فؤاد، مدير مباحث الإدارة العامة لتامين محور قناة السويس، بقيام العميد أسامة عبد الرحمن، مدير إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى، وقوات كمين، منفذ غرب النفق بمحافظة السويس، من ضبط المدعو "سويلم. ع. س" ، مقيم قرية عامر بقسم الجناين فى السويس، بعد أن تبين من الكشف عليه جنائيًا بمعرفة الرائد أسامة مندوه رئيس مباحث النفق أنه مطلوب فى قضية سرقة 4849، لسنة 2017، جنايات القطامية، ومحكوم عليه بـ 25 سنة وقضية قتل رقم 74 لسنة 2017، جنايات القطامية محكوم عليه فيها بـ 25 سنة مؤبد، بإجمالى حكمين مؤبدين.

وبعرض المعلومات على العميد أسامة عبد الرحمن، مدير إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى، قرر ترحيل المتهم إلى قسم شرطة الجناين للعرض على النيابة العامة.