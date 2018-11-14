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شرطة التموين تضبط 80 قضية لحوم فاسدة وغش تجاري واستيلاء علي أموال الدعم

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:16 م
شرطة التموين تضبط 80 قضية لحوم فاسدة وغش تجاري واستيلاء علي أموال الدعم أرشيفية
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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 شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، وأسفرت جهودها عن ضبط 80 قضية.

وخلال الحملة تم ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج المسلى ، كائن بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر بالجيزة ، لقيامه بإنتاج مسلى مغشوش ، مستخدماً فى تصنيعها خامات مجهولة المصدر ، وتعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات ، وبحوزته 11,500 طن مسلى منتج نهائى ، 1,200 طن مستلزمات إنتاج ، تمهيداً لطرحها للبيع ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مفرمة "غير مرخصة" لفرم اللحوم والدواجن ، كائنة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من هياكل الدواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة ، وبحوزته  8 طن من الدواجن المفرومة والهياكل جميعها غير صالحة للإستهلاك ، تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط المدير المسئول عن محطة غير مرخصة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر بالجيزة، لقيامه بتجميع والإستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها  120,400 ألف لتر "سولار" ، تمهيداً لبيعها بالأسواق لحسابه الشخصى ، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،  وجارى إستمرار الحملات.

 


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حوادث اليوم




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