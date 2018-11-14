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شاهد.. ولى العهد السعودى يكرم منتخب كرة القدم بعد الفوز بكأس آسيا للشباب

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:49 ص
شاهد.. ولى العهد السعودى يكرم منتخب كرة القدم بعد الفوز بكأس آسيا للشباب الأمير محمد بن سلمان
كتب محمد تهامى زكى
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استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، رئيس وأعضاء الاتحاد السعودى لكرة القدم ولاعبى منتخب الشباب لكرة القدم، فى قصر اليمامة، بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس آسيا للشباب والتأهل لنهائيات كأس العالم 2019 فى بولندا.

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ووفقًا لوكالة "واس"، هنأ ولى العهد، مسئولى ولاعبى المنتخب السعودى للشباب لكرة القدم، على ظهورهم المشرف وتحقيق كأس آسيا للشباب، والتأهل لكأس العالم، مؤكدًا أهمية الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً خلال مشاركاتهم القادمة فى المحافل الدولية كافة.

 

 

وفى نهاية الاستقبال كرم ولى العهد رئيس وأعضاء الاتحاد السعودى لكرة القدم والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبى المنتخب السعودى للشباب لكرة القدم بمناسبة هذا الإنجاز.

 

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء رئيس الهيئة العامة للرياضة.

 
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