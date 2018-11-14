شاهد فى دقيقة.. 4 قضايا إرهاب تنتظر حكم العدالة أبرزها أحداث الإرشاد

وصلت مجموعة من قضايا الإرهاب إلى محطتها النهائية بعد حجزها للحكم، ولعل أبرزها النطق بالحكم على قيادات الإخوان بأحداث مكتب الإرشاد والمحدد لها جلسة 5 ديسمبر المقبل.
أحداث مكتب الإرشاد
المحكمة: الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى
عدد المتهمين: 13 متهما فى مقدمتهم بديع والشاطر والبلتاجى
جلسة الحكم: 5 ديسمبر المقبل
خلية طنطا الإرهابية
المحكمة: الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد
عدد المتهمين: إعادة محاكمة 7 متهمين
جلسة الحكم: 17 نوفمبر الجارى وينتظر متهم رأى المفتى
خلية مدينة نصر
المحكمة: جنايات القاهرة "دائرة إرهاب" برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى
عدد المتهمين: إعادة محاكمة 26 متهما
جلسة الحكم: 4 ديسمبر المقبل
"داعشى الساحل"
المحكمة: الدائرة 28 إرهاب
الحكم: جلسة 17 نوفمبر الجارى
عدد المتهمين: متهم واحد
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