شاهد فى دقيقة.. 4 قضايا إرهاب تنتظر حكم العدالة أبرزها أحداث الإرشاد

كتب ـ إيهاب المهندس

وصلت مجموعة من قضايا الإرهاب إلى محطتها النهائية بعد حجزها للحكم، ولعل أبرزها النطق بالحكم على قيادات الإخوان بأحداث مكتب الإرشاد والمحدد لها جلسة 5 ديسمبر المقبل.

أحداث مكتب الإرشاد



المحكمة: الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى

عدد المتهمين: 13 متهما فى مقدمتهم بديع والشاطر والبلتاجى

جلسة الحكم: 5 ديسمبر المقبل

خلية طنطا الإرهابية



المحكمة: الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد

عدد المتهمين: إعادة محاكمة 7 متهمين

جلسة الحكم: 17 نوفمبر الجارى وينتظر متهم رأى المفتى

خلية مدينة نصر



المحكمة: جنايات القاهرة "دائرة إرهاب" برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى

عدد المتهمين: إعادة محاكمة 26 متهما

جلسة الحكم: 4 ديسمبر المقبل

"داعشى الساحل"

المحكمة: الدائرة 28 إرهاب

الحكم: جلسة 17 نوفمبر الجارى

عدد المتهمين: متهم واحد